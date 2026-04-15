Un bebé de 2 años lucha en terapia intensiva en el Notti y la Justicia investiga un posible maltrato

Un niño de 2 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Notti en estado delicado, mientras la Justicia investiga si las lesiones que presenta están vinculadas a un posible caso de maltrato infantil. El ingreso del menor activó de inmediato los protocolos médicos y judiciales correspondientes.

Según fuentes del caso, el pequeño presenta lesiones compatibles con el denominado síndrome del niño sacudido (una forma grave de maltrato que puede generar daños neurológicos), lo que encendió las alarmas dentro del equipo de salud y derivó en la intervención judicial.

La denuncia fue presentada el viernes y, desde el lunes, tomó intervención la fiscalía de Homicidios, que busca esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el niño continúa bajo estricta supervisión médica (con antecedentes previos de epilepsia que complejizan el cuadro clínico).

En el avance de la causa, se realizó una evaluación del entorno familiar (con entrevistas y relevamientos en el domicilio), aunque hasta el momento no surgieron pruebas concluyentes ni hay personas imputadas. No obstante, el padrastro del menor se encuentra bajo observación dentro de la investigación.

Además, se confirmó que el niño tiene un hermano que no presenta lesiones (dato que también es analizado por los especialistas), mientras que vecinos consultados señalaron no haber advertido situaciones de violencia en el hogar. En las próximas horas, la fiscalía avanzará con la toma de declaraciones para intentar reconstruir lo sucedido.