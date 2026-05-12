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Un auto robado en Buenos Aires fue recuperado por la Policía en Tupungato

El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia por un hecho de encubrimiento en un robo del 2022

Durante las primeras horas de la tarde del pasado lunes, personal de la Policía de Mendoza hizo un interesante descubrimiento entre las calles Belgrano y Centenario del casco céntrico del departamento de Tupungato. Donde un hombre de 46 años quedó detenido.

Según informaron, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje estaban realizando controles preventivos; cuando observaron un vehículo Fiat Cronos que tenía anomalías en la patente de dominio, esto en la intersección de la Rotonda del Reloj.

Ante esto, los uniformados detuvieron la marcha del auto y le solicitaron al conductor los documentos, alegando este que no tenía cédula del vehículo. Por lo que los efectivos procedieron a llamar a la División de Automotores para mayor información del dominio, los cuales no coincidían con los números de chasis.

Minutos después, el personal de Automotores confirmó que se trataba de un vehículo que había sido robado en provincia de Buenos Aires el 31 de octubre de 2022. Hecho que llevó a la detención del conductor por encubrimiento, además del secuestro del auto.

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