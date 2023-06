Alberto Casteluchi Ponce es un artista de San Carlos que fue seleccionado para ser parte de un gran evento artístico en Francia en el mes de octube. Para viajar necesita reunir dinero y lo hará a través de un sorteo.

Según informó el Diario El Cuco Digital, el joven sancarlino tiene 34 años y fue convocado a exponer sus obras en el Carrousel du Louvre en Francia. Fue elegido entre 400 participantes de 35 países.

Alberto en realidad es ingeniero agrónomo, pero también es tatuador y siempre mostró una gran pasión por el dibujo. Empezando a vivir su sueño en Estados Unidos, donde una reconocida bodega lo invitó a ser parte de una muestra.

“Aunque mi profesión es ingeniero agrónomo, y me estoy dedicando a la parte de hidrología, también me gusta dibujar y pintar. En este caso el estilo que me gusta más es el retrato hiperrealista con grafito”, se describió Alberto en diálogo con El Cuco Digital.

«Así en 2022 abril, participe del Bienal internacional de Arte en Galerías Pacífico (previa selección de parte del jurado en 2021). En ese evento entregaron premios a las mejores obras en cada categoría y a mí me premiaron en mi categoría, dibujo”, contó.

“Por haber quedado en los primeros lugares, es que, desde Francia envían la invitación a participar en octubre del Carrousel Do Louvre para aquellos que fueron premiados. Así que ahora me encuentro en esa situación, invitación a Francia, pero debo pagar todo el viaje y estadía “.

Cómo colaborar

La cita del sancarlino es en octubre y necesita cerca de cinco mil dólares para poder pagar todos los gastos que implica el viaje. Por ello, este lunes empezó a vender números para lo que será un sorteo en beneficio de la experiencia.

El mismo se realizaría el 25 de agosto, pudiendo ganar premios como dibujos del mismo artista y vinos.

Si queres participar, para adquirir tu número del sorteo hay que comunicarse al número 2622413717.

