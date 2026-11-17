Una niña de 12 años y una mujer de 34 resultaron heridas este lunes por la tarde debido a la caída de un árbol en el Parque O’Higgins, en la Ciudad de Mendoza. La menor fue trasladada al Hospital Notti, donde permanece con estado de salud reservado.

Según el reporte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 17:14, en el sector de calle Ituzaingó, entre Córdoba y San Luis. Un llamado al 911 alertó sobre la caída del árbol sobre dos personas y motivó la intervención de los efectivos policiales, que llegaron al lugar y constataron la situación.

Ante este escenario, dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intervinieron en el operativo. La menor, que recibió el impacto directo, fue trasladada al Hospital Notti, mientras que la mujer de 34 años fue asistida en el lugar.

Cabe resaltar que el hecho tuvo lugar en medio de una jornada que durante un pequeño tramo de la tarde se vio atravesada por fuertes ráfagas de viento Zonda.