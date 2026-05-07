Un árbol cayó por el Zonda y aplastó a un motociclista provocando su muerte

Un motociclista murió este miércoles en Las Heras luego de que un árbol le cayera encima producto de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectó a gran parte del territorio provincial durante horas de la tarde.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 17:20 cuando un árbol cayó sobre dos motocicletas que circulaban por la intersección de calles Dorrego y Azcuénaga. Las fuerzas de Seguridad tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado realizado al 911.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que las ramas habían aplastado a los dos motociclistas, provocando la muerte de uno de ellos y dejando al otro en estado de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Carrillo.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Edemsa, debido a que las ramas provocaron caída de cables.

Además, la Fiscalía dispuso la intervención del grupo Traslado Examen Necroidentificación (TEN), que tendrá a cargo los primeros análisis sobre el cuerpo de la víctima fatal.