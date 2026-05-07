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accidente en LH
LAS HERAS

Un árbol cayó por el Zonda y aplastó a un motociclista provocando su muerte

El hecho ocurrió esta tarde en Las Heras. Además, otro motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Carrillo.

Un motociclista murió este miércoles en Las Heras luego de que un árbol le cayera encima producto de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectó a gran parte del territorio provincial durante horas de la tarde.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 17:20 cuando un árbol cayó sobre dos motocicletas que circulaban por la intersección de calles Dorrego y Azcuénaga. Las fuerzas de Seguridad tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado realizado al 911.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que las ramas habían aplastado a los dos motociclistas, provocando la muerte de uno de ellos y dejando al otro en estado de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Carrillo.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Edemsa, debido a que las ramas provocaron caída de cables.

Además, la Fiscalía dispuso la intervención del grupo Traslado Examen Necroidentificación (TEN), que tendrá a cargo los primeros análisis sobre el cuerpo de la víctima fatal.

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