Un árbitro invitó a un “mano a mano” a un intendente mendocino

Un escándalo político y deportivo sacude a General Alvear. El protagonista es Andrés Merlos, árbitro internacional y presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, quien acusó al municipio de no respaldar económicamente al seleccionado sureño que participa en la Copa País.

El conflicto estalló luego de que la Liga difundiera una nota en la que advertía que el conjunto alvearense —integrado por jugadores de clubes locales— podría bajarse del torneo por falta de fondos. Según el documento, la Municipalidad habría incumplido compromisos de apoyo financiero en plena etapa decisiva del certamen.

Desde la comuna, sin embargo, desmintieron categóricamente las acusaciones y salieron al cruce con cifras concretas. A través de un comunicado, el Ejecutivo afirmó haber aportado más de 9 millones de pesos para viajes, sponsoreo de camisetas y gastos logísticos, y calificó el comunicado de la Liga como “una maniobra política para generar confusión y malestar en plena campaña electoral”.

Los voceros del intendente Alejandro “Jany” Molero fueron aún más duros: acusaron a Merlos de “ensuciar el esfuerzo de un pueblo entero” y recordaron que “no vive en el departamento ni representa a ningún club alvearense”, además de mencionar que su accionar “ya generó conflictos en otras entidades deportivas del país”.

La tensión escaló cuando el propio Molero denunció públicamente que Merlos le envió mensajes intimidantes a su teléfono personal. “Es un matón, un mafioso”, disparó el intendente en declaraciones a medios locales, mostrando los mensajes como prueba.

Lejos de bajar el tono, Merlos contraatacó y desafió al jefe comunal a un “mano a mano”. En diálogo con TVA General Alvear, el árbitro oriundo de San Rafael sostuvo: “Al intendente lo invito a un mano a mano, no tengo nada que esconder. Que se quede tranquilo, no me interesa la política”.

El árbitro también agradeció al Sport Club Pacífico por su apoyo económico para que el combinado alvearense pudiera viajar a Tandil y disputar la semifinal de la Copa País, prevista para este miércoles.