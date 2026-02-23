Un andinista asiático cayó 300 metros en el descenso del Aconcagua y tuvo que ser rescatado

La activación inmediata del protocolo de emergencia y el despliegue de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) permitieron que, en menos de 24 horas, se localizara y rescatara con vida a un andinista que había sufrido una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de La Cueva, en el Parque Aconcagua.

El sábado, cerca de las 18.50, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio mediante un dispositivo satelital que marcaba coordenadas próximas a los 6.700 metros sobre el nivel del mar. Se trataba de un joven japonés de 20 años.

A partir de ese momento se puso en marcha el protocolo de rescate. La novedad fue transmitida al personal policial apostado en Plaza de Mulas, que inició las averiguaciones para reconstruir la situación. Desde Nido de Cóndores informaron que habían observado a dos personas descendiendo desde la zona de La Cueva, siendo las últimas que lo habían visto.

Cuando esas personas arribaron a Cólera, fueron entrevistadas por el guía de la empresa Lanko, quien indicó que el joven había sufrido una caída hacia el acarreo y que lo habían perdido de vista, sin conocer su estado.

Con esos datos, efectivos de la Patrulla de Rescate apostados en Nido de Cóndores prepararon el equipo técnico y comenzaron el ascenso para dar respuesta al aviso de emergencia, en coordinación con Guardaparques y el Servicio Médico.

A las 5.10 arribaron a la zona señalada e iniciaron la búsqueda en terreno de mucha dificultad. En paralelo se inició un sobrevuelo con el helicóptero del Parque y un rescatista a bordo para ampliar el radio de localización. Cerca de las 10.45 del domingo lograron ubicar al andinista a aproximadamente 6.100 metros de altura. Se encontraba con vida.

El piloto concretó la evacuación desde una zona de gran acarreo hasta el servicio médico de Plaza de Mulas. Allí el montañista fue asistido por la doctora, quien diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea, corte de cuero cabelludo de 10 centímetros, fractura frontal y molar, congelamiento de 3° y 4° grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema. Tras la asistencia, el paciente se encontraba orientado y consciente.

Posteriormente fue evacuado en helicóptero hasta Horcones y trasladado en ambulancia del SEC al Hospital de Uspallata.