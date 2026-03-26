Un alumno mendocino de 15 años se descompensó en plena clase y no lograron salvarlo

Un episodio trágico generó profunda conmoción en Mendoza este jueves, cuando un adolescente de 15 años murió tras descompensarse durante una clase de Educación Física en el colegio Valentín Bonetti (ubicado en Villa Hipódromo, Godoy Cruz).

De acuerdo a la información oficial, el joven se desvaneció en plena actividad física frente a sus compañeros, lo que activó un rápido operativo de emergencia. Personal del establecimiento dio aviso al 911 y una ambulancia acudió de inmediato para asistirlo.

Pese a los intentos por reanimarlo en el lugar, el chico falleció mientras era trasladado al Hospital Notti, uno de los centros de referencia en la provincia (especializado en atención pediátrica).

En las primeras evaluaciones, trascendió que el adolescente podría haber tenido una patología previa (dato que aún no fue confirmado oficialmente), la cual habría influido en el desenlace durante el esfuerzo físico.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios, quien buscará determinar con precisión las causas de la muerte y esclarecer las circunstancias del hecho (a partir de peritajes médicos y testimonios recolectados en la escuela).