REVISIÓN DE METAS

Un alivio para Milei: tras la revisión del acuerdo, el FMI destacó los “muy buenos avances” de Argentina

La misión del Fondo en el país concluyó tras una semana de reuniones con el equipo económico del ministerio encabezado por Luis Caputo. Entre los puntos centrales, discutieron las metas de reservas del Banco Central. El Gobierno está expectante ante la posibilidad de obtener un nuevo desembolso de US$1.000 millones.

En el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -el cual implica un préstamo de US$20.000 millones-, este jueves la misión técnica del organismo concluyó tras una semana de reuniones con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo.

En ese sentido, a través de un comunicado, el FMI informó que “la misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo“.

Cabe destacar que, como parte de la revisión del Artículo IV del acuerdo, el staff también mantuvo encuentros con distintos interlocutores para relevar perspectivas económicas.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI, durante uno de sus viajes (imagen ilustrativa).

Si bien los emisarios del FMI destacaron los avances en el cumplimiento de metas, hay que resaltar que desde el Gobierno esperan un nuevo waiver -una dispensa formal cuando no se alcanzan objetivos pactados- y una renegociación de la meta de acumulación de reservas del Banco Central. Según cifras oficiales, las reservas cerraron en terreno negativo por US$14.100 millones, lejos del objetivo previsto de US$3.300 millones.

La misión, encabezada por Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Joshi, jefe de la misión para Argentina, evaluó también las metas fiscales del acuerdo, que incluyen un superávit primario del 1,4% del PBI.

El éxito de la revisión habilitaría un nuevo desembolso de algo más de US$1.000 millones. En paralelo, se espera que el organismo destaque la reciente evolución en la compra de reservas y la utilidad de las bandas cambiarias para el régimen de acumulación.

Por otro lado, cabe destacar que durante la visita del FMI, el Gobierno canceló compromisos externos por US$4.200 millones a comienzos de año y pagó un vencimiento de más de US$800 millones con el propio FMI mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos.

FMIJavier MileiBCRALuis Caputorevisión de metas

