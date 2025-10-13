Un alfajor mendocino sin dulce de leche se llevó el premio al mejor del país: de qué esta relleno

Un alfajor mendocino rompió todos los esquemas y se consagró como el mejor del país en la 27ª edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, celebrada este fin de semana en La Falda, Córdoba. El producto, elaborado por la marca Tub Vicio, obtuvo el Alfajor de Oro, máximo galardón del evento que reunió a más de 90 expositores y 470 variedades de todo el país.

Lo que más sorprendió al jurado fue su relleno de chirimoya, una fruta tropical que reemplazó al clásico dulce de leche. La propuesta, audaz y creativa, destacó por su sabor original y su cuidada presentación, logrando imponerse entre cientos de competidores en la ciudad considerada la capital nacional del alfajor.

Además del Oro, Tub Vicio también fue premiada en las categorías de Mejor Stand e Innovación, consolidando su liderazgo en una edición donde la creatividad fue clave. Su éxito marca un antes y un después para la industria local de alfajores mendocinos, que cada año gana mayor protagonismo en los certámenes nacionales.

La Fiesta Nacional del Alfajor 2025 volvió a mostrar el altísimo nivel de los productores argentinos, con representantes de distintas provincias. Sin embargo, Mendoza fue la gran revelación, gracias a propuestas que rompen con la tradición y conquistan al público con nuevos sabores.

El triunfo de Tub Vicio confirma que la innovación también puede tener gusto mendocino.