Un adolescente está internado en Terapia Intensiva tras ser agredido en Ciudad de Mendoza

En las últimas horas, estudiantes de la Escuela de Comercio Martín Zapata (perteneciente a la UNCuyo) fueron agredidos por alumnos del Colegio Público Adolfo Pérez Esquivel. Disputa en la que un joven quedó internado en Terapia Intensiva por una fractura de cráneo y hemorragia interna. El hecho se dio en el barrio Cívico dentro del Parque Ecológico.

Situación en la que llovieron patadas, piñas, corridas, piedrazos, empujones y más, dejando como saldo a dos jóvenes heridos en la cabeza. De los cuales, uno debió quedar internado en Terapia Intensiva por lesiones que fueron diagnosticadas como graves.

“Mi hijo iba pasando circunstancialmente por la zona donde los dos colegios se juntaron para pelearse, iba camino a la parada del micro por Pedro Molina y quedó en el medio de la pelea. Le pegaron un piedrazo en la cabeza y tiene una fractura del parietal. Tuvo una hemorragia y por eso quedó en terapia toda la noche pero por control”, contó el papá del adolescente en diálogo con El Sol.

Mientas que, desde la DGE decían que “no hay información clara, sólo que habría sido cerca de Casa de Gobierno, ya que la directora es informada por la familia de un estudiante. La supervisora ha convocado a los estudiantes involucrados y los adultos responsables. Se desconocen los motivos del enfrentamiento. Se van a considerar posibles sanciones, y también acciones con la otra escuela, que es de la Universidad Nacional de Cuyo”.

Por qué se dio la pelea

“El martes comenzaron las amenazas a un alumno del Zapata. Al parecer, el problema empezó por una chica. Ese día lo golpearon a la salida del colegio, pero eso no terminó ahí. Tras amenazarlos, ayer volvieron en grupo y atacaron en el parque a todos los que salían con el uniforme”, contó otra de las madres de un estudiante.

“Las amenazas continuaron a través de las redes y según nos contaron nuestros hijos, se sumarían otros colegios. A algunos de los chicos los golpearon en el piso y robaron los celulares“, agregó uno de los padres consultado por El Sol.