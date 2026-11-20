Un adolescente de 15 años quedó alojado en el ex Centro de Orientación Socioeducativa (Cose) de Mendoza, luego de que la Justicia le dictara un mes de prisión preventiva por una causa de robo agravado. La medida fue dispuesta por la jueza Eleonora Roxana Monti, del Tercer Juzgado Penal Juvenil, y representa el primer caso de un menor que queda privado de su libertad bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.

Según informó el periodista Pablo Gerardi, el joven habría participado en el robo de al menos un vehículo que posteriormente fue abandonado en la vía pública. Si bien el hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, la medida de detención se concretó después de que el adolescente incumpliera las citaciones judiciales. Cuando recuperó la libertad, su madre se había comprometido a garantizar que respetara las reglas de conducta impuestas, pero el chico nunca se presentó ante la jueza, por lo que se ordenó su captura. La investigación está a cargo de la fiscal Liliana Curri.

El adolescente también presenta un contexto familiar complejo, atravesado por el consumo de drogas. De acuerdo con la información difundida, se sospecha que un integrante de su entorno familiar podría facilitarle el acceso a cocaína. Durante su alojamiento en el ex Cose, será incorporado a los talleres y actividades que realizan los aproximadamente 40 jóvenes que permanecen en el establecimiento. Por el momento, al no haber otros menores en su misma situación procesal, ocupa un sector específico y duerme solo.

El caso se suma a las primeras intervenciones judiciales registradas en Mendoza tras la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Según un relevamiento publicado por los medios, once adolescentes de 14 y 15 años habían quedado bajo medidas judiciales durante los primeros 40 días de aplicación de la normativa nacional, aunque todos habían recibido medidas alternativas al encierro. El sistema contempla herramientas como tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones y obligaciones educativas o sanitarias, mientras que la prisión está prevista para situaciones excepcionales, entre ellas el riesgo de fuga o el incumplimiento de las disposiciones judiciales.