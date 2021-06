La Universidad Juan Agustín Maza realizó entevistas a los docentes, en medio de la pandemia. Las respuestas no dejan dudas de que el amor a la vocación tiene premio.

La charla se dio con tres docentes que se destacan en la Universidad Maza: Natalia Vico, María Virginia Emategui y María Sol Serra, pertenecientes a la Facultad de Educación.

Maria Sol Serra

Le consultaron acerca de su unión con la Universidad Maza y recorrido en ella “Es muy importante para mí, es donde me formé, aprendí y también donde fallé. Los 4 años de carrera fueron de muchas experiencias buenas. Cada persona que forma parte de la institución me brindó toda su ayuda con mucho cariño”.

“Hay algunas personas que no puedo olvidar: Adrian Marinero, el secretario de la Sede, que siempre creyó en mí y me ayudó muchísimo; Sebastián Roca, Federico Wickel, Florencia Torres, Betina Brantiz, Diego Rojas, Diego Flores y otros tantos profesores que me formaron, que son excelentes profesionales y que tomo como referentes para realizar mis clases”.

“Creo que llegué aquí con mi esfuerzo y dedicación pero también con la ayuda de estas personas que, como dije, creyeron siempre en mí y me motivaron a seguir y mejorar”.

En cuanto a sentimientos, expectativas y proyectos expresó: “Me siento bien, con ganas de seguir aprendiendo en el camino de la docencia. Mis expectativas son seguir capacitándome para mejorar mis clases”.

Contó que además tiene otros trabajos,“Trabajo para la Municipalidad de San Carlos y el gimnasio Strong Gym, donde doy clases de zumba. Soy instructora certificada, realicé el curso en el 2015”.

María Virginia Emategui

También fue consultada sobre su unión con la Universidad Maza y recorrido en ella “Fui de la primera promoción que egresó de la Sede Valle de Uco. Comencé siendo ayudante de cátedra y luego jefa de trabajos prácticos de la Prof. Fernanda Arosteguy, con ella dábamos Aprendizaje y Desarrollo Motor e Historia y Teoría de la Educación Física y Deportes. Luego, acompañaba a la Prof. Betina Brantiz en las salidas de actividades lúdica»-

A ellas les debo parte de mi formación en el rubro de la docencia universitaria ya que fueron quienes me abrieron las puertas para dar mis primeros pasos.

Después de 3 años se abrió una vacante y me ofrecieron la cátedra de Hockey, que tengo a cargo desde hace 5 años. Por último, este año me ofrecieron tomar las horas de fútbol».

Le preguntaron cuáles son sus sentimientos, expectativas y proyectos. “Ser parte de la universidad es gratificante para mí ya que es una institución que todo el tiempo ofrece capacitaciones y cursos para poder seguir creciendo, no solo como docente sino también como persona”.

Conceptos fundamentales



Actividad física: “abarca todo movimiento corporal que nos genere un desgaste energético, es muy importante ya que nos mantiene con salud física y emocional”.

Docencia: “es enseñar, comunicarse y crear lazos con los alumnos; conocer sus capacidades, cualidades y gustos. Es mediar y acompañar en el proceso llamado vida a cada alumno que se cruza en nuestro camino”.

Relación con los estudiantes



“Lo que más quiero que se lleven mis alumnos de mis clases son buenas experiencias y conocimientos, que disfruten y entiendan los deportes que les doy, que les sea útil cuando sean docentes y que ejerzan la profesión con responsabilidad y entusiasmo”.

Sus pensamientos a futuro



Objetivo: “en cuanto a lo laboral, poder transmitir la pasión y los conocimientos adquiridos en mi paso por la docencia universitaria”. Sueño: “o mejor dicho un privilegio que tengo, es poder vivir de lo que amo, disfrutar de mi trabajo y aprender de mis alumnos y colegas”.

Natalia Vico

“Tengo 4 hermanos y 2 sobrinas, que son el amor de mi vida”. “Juego al hándbol y al futsal en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Integré la Selección Argentina de Hándbol por diez años, del 2006 al 2016. En ese momento llevaba las dos carreras (deportiva y universitaria) a la vez. Trabajo en el gimnasio del Barrio La Vacherie”.

Le preguntaron sobre su unión con la Universidad Maza y recorrido en ella “Me generó un sentido de pertenencia desde el primer momento, cuando apoyaron mi carrera deportiva desde el primer viaje o certificado que presenté, algo que no me había sucedido en otras instituciones. No la cambiaría por nada”.“Llegue al lugar que estoy ahora por haber sido buena alumna, tratando de llevar las dos carreras a la vez y logrando el objetivo de recibirme. Creo que eso hizo que desde el Decanato me tuvieran en cuenta”.

Acerca de sus sentimientos, expectativas y proyectos respondió, “Tengo una gran sensación y emoción de haber llegado hasta donde estoy. Cada año le pongo más fichas y energías a la cátedra, pero obviamente quiero más. Me gustaría obtener la materia de hándbol y tal vez ser parte del decanato”.

Sobre sus conceptos fundamentales señaló, Actividad física: “es salud, hace bien y es muy importante para el ser humano, por eso estuvimos insistiendo tanto los profesionales en que se permitiera a las personas realizarla durante toda esta pandemia”.