Últimos mes para regularizar obras no declaradas en Tupungato: qué exige el municipio y cómo evitar multas

El municipio de Tupungato recordó que solo hasta el 31 de diciembre las y los propietarios podrán sumarse al Plan de Regularización de Edificaciones No Declaradas, una herramienta creada por el HCD a través de la Ordenanza 08/25 para ordenar el crecimiento urbano y evitar conflictos legales en construcciones fuera de norma. La iniciativa apunta a que todos los vecinos con obras no declaradas puedan ponerse al día, evitar multas y obtener su situación edilicia en regla.

Para adherirse, las personas interesadas deberán presentar la documentación técnica obligatoria, cumplir con los requisitos del Código de Edificación y abonar los aforos correspondientes, con la posibilidad de obtener descuentos en recargos por multa. Este proceso debe gestionarse mediante un profesional idóneo —arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras— encargado de confeccionar y presentar los planos reglamentarios que exige la normativa vigente.

Además, quienes busquen regularizar su propiedad tendrán que pagar costas y sanciones según la superficie construida, contar con Libre Deuda Municipal —o cancelarla al contado o mediante un Plan de Facilidades— y presentar las Declaraciones Juradas tanto del profesional como del propietario. Desde la comuna remarcan que el Plan ofrece una alternativa accesible: los aforos y recargos pueden financiarse en hasta cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, lo que facilita el cumplimiento a más contribuyentes.

Los requisitos incluyen documentación técnica precisa: plano de relevamiento, detalle de superficies y ubicación de bocas sanitarias y eléctricas, además de la documentación personal correspondiente: DDJJ del profesional, DDJJ del propietario y Libre Deuda Municipal.

En cuanto a los costos, el municipio estableció un esquema escalonado:

Hasta 150 m²: aforo de edificación sin recargo.

aforo de edificación sin recargo. De 150 a 250 m²: aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150 m².

aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150 m². Más de 250 m²: aforo de edificación + 70% sobre lo que exceda los 150 m².

Para resolver dudas o recibir orientación, la oficina de Obras Privadas ofrece asesoramiento personalizado de lunes a viernes de 7 a 14, en el edificio municipal de Belgrano 348. También se habilitó la línea 2622 575807 para consultas telefónicas. Según señalaron desde el área, la recomendación es iniciar el trámite cuanto antes, dado que el plazo es improrrogable y la demanda aumenta en las últimas semanas del año.