Últimos días para realizar un trámite clave en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el plazo para completar un trámite fundamental para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la presentación de la Libreta, un requisito obligatorio para poder cobrar el 20% del beneficio que se retiene mes a mes.

Actualmente, los beneficiarios perciben el 80% de la asignación de manera mensual, mientras que el 20% restante se acumula y solo se paga una vez al año, luego de cumplir con los requisitos exigidos. Ese monto retenido puede representar una suma importante para las familias, ya que corresponde a todo lo acumulado durante el año anterior.

El plazo para presentar la Libreta AUH 2025 fue extendido, pero ya tiene fecha límite: hay tiempo hasta el 31 de marzo de 2026.

Quienes no completen este trámite antes de esa fecha podrían perder el acceso a ese dinero, ya que es una condición indispensable para que ANSES habilite el pago del porcentaje retenido.

La Libreta AUH funciona como un control que certifica que los chicos cumplen con la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación. Sin esa validación, el organismo no libera los fondos acumulados.

El trámite puede hacerse de forma online a través de la plataforma Mi ANSES o de manera presencial en oficinas del organismo. Además, una vez presentada la documentación, el pago del dinero retenido suele acreditarse dentro de un plazo aproximado de entre 60 y 90 días.

Con la fecha límite cada vez más cerca, desde el organismo recomiendan no dejar pasar el trámite para evitar perder este ingreso extra.