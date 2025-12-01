Últimos días para inscribirse a Reina del Adulto Mayor 2025 en Tupungato: cuándo vence el plazo

El Área del Adulto Mayor de Tupungato mantiene abierta la convocatoria para elegir a la Reina del Adulto Mayor 2025/2026, un reconocimiento que busca destacar la energía, trayectoria y participación social de las mujeres mayores del departamento. Desde el municipio remarcan que esta celebración pone en valor a quienes continúan involucrándose en actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen la vida comunitaria.

La inscripción está dirigida a todas las tupungatinas de 60 años o más, que además cumplan con el requisito de residir en el departamento desde hace al menos dos años. Las postulantes podrán representar a su barrio, centro de jubilados o grupos artísticos y deportivos, portando los atributos del departamento ante la comunidad.

Las interesadas deben anotarse de manera presencial en la oficina del Adulto Mayor, ubicada en el Anexo Municipal (Beltrán 43). Desde la Municipalidad recordaron que el plazo vence este viernes 12 de diciembre, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Para completar el trámite es necesario presentar DNI original y fotocopia, documentación que acredita edad y domicilio.

Con esta instancia final abierta, el municipio busca garantizar que todas las mujeres que deseen participar tengan la oportunidad de hacerlo, reafirmando el objetivo central de esta propuesta: visibilizar el rol activo y protagónico de las mujeres mayores en la vida social de Tupungato.