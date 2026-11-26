El Último Último Día (UUD) es una de las celebraciones recientes de los estudiantes que cursan el último año de secundaria, quienes se reúnen para despedir el cursado regular antes de finalizar su trayectoria escolar. Ante la proximidad de los festejos, la Dirección General de Escuelas (DGE) recordó la vigencia de un protocolo con medidas preventivas destinadas a los alumnos, las instituciones educativas y sus familias.

Bajo el lema «Llegar bien a la escuela es parte de la escuela», el organismo provincial busca promover celebraciones sin incidentes. Entre las recomendaciones para los estudiantes, la DGE indicó la necesidad de mantener una alimentación e hidratación adecuadas antes, durante y después del festejo. También sugirió llevar agua, elementos de higiene personal, alimentos, abrigo y un cargador para el celular. A esto se suma la importancia de mantener la comunicación con personas de confianza, respetar los límites individuales y permanecer atentos al bienestar de los compañeros.

Por otra parte, las autoridades educativas remarcaron que está prohibido el uso de pirotecnia durante las celebraciones. Su manipulación puede provocar quemaduras, incendios y lesiones auditivas, mientras que las detonaciones pueden generar episodios de estrés y crisis en personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, además de afectar a los animales. En ese sentido, la campaña «Festejar con empatía» apunta a promover encuentros que contemplen el cuidado de quienes participan y de su entorno.