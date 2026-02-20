Último paso para la luz verde: cuándo quiere aprobar la reforma laboral el oficialismo

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el Congreso tras la emisión de un dictamen exprés en el Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) busca convertirla en ley el próximo 27 de febrero. El oficialismo aceleró los tiempos legislativos con el objetivo de llegar al 1 de marzo con la iniciativa sancionada, antes de la apertura de sesiones ordinarias.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el peronismo. Desde la oposición, algunos legisladores advirtieron que el rumbo del Gobierno podría terminar en una crisis política, mientras que desde LLA aseguraron que el proyecto es clave para modernizar el mercado laboral y fomentar la creación de empleo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, anunció que se aceptará el texto aprobado en Diputados, con la eliminación del artículo 44, lo que permitió destrabar el dictamen. Ese artículo establecía un esquema de pago reducido en casos de enfermedad o accidente laboral, y su eliminación fue presentada como un gesto de negociación para lograr consensos.

TENEMOS DICTAMEN DE LA REFORMA LABORAL Y VOTAMOS LA PRÓXIMA SEMANA



Se los dije: trabajamos con resultados para hacer a la Argentina grande otra vez.



VLLC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 20, 2026

Según fuentes del oficialismo, el Gobierno ya tiene votos asegurados gracias al respaldo de gobernadores aliados, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

Aunque se eliminó el artículo cuestionado, el proyecto mantiene cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones en indemnizaciones, vacaciones, horas extras, ultraactividad de convenios y una rebaja de aportes patronales para incentivar la contratación. También introduce límites al derecho de huelga en actividades consideradas servicios esenciales, uno de los puntos más polémicos del debate.

El plan legislativo del oficialismo incluye una doble sesión la próxima semana: el jueves se tratarán el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares y el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador, mientras que el viernes se buscará convertir en ley la reforma laboral.