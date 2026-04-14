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LA MÚSICA, DE LUTO

Último adiós a Felipe Staiti: ¿qué decidió su familia?

Desde sus redes oficiales, los Enanitos Verdes despidieron a su compañero y, en nombre de la familia del guitarrista, agradecieron el apoyo recibido.

Luego de que el lunes por la noche se conociera la triste noticia de la muerte de Felipe Staiti, emblemático guitarrista -y miembro fundador- de los Enanitos Verdes, este martes la icónica banda mendocina emitió un comunicado en sus redes para despedir al músico.

Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”, comienza el sentido mensaje que la banda compartió en sus redes sociales.

Murió Felipe Staiti, guitarrista fundador de los Enanitos Verdes

En el escueto comunicado, los Enanitos Verdes agradecen por parte de la familia del guitarrista por “la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo” que han recibido en las últimas horas.

Además, en referencia los detalles del último adiós de Felipe Staiti, el escrito informa que por decisión familiar “no se realizará velatorio ni ceremonia“.

Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño“, concluye el texto difundido.

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