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El paso a paso

Últimas horas para presentar la libreta AUH y cobrar el 20% retenido

Este 31 de marzo vence el plazo para la Libreta AUH. Es clave para cobrar el 20% retenido.

Este martes 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta AUH 2025, un requisito indispensable para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y buscan acceder al dinero retenido durante el último año.

La fecha límite fue confirmada por ANSES, que recordó que la presentación permite cobrar el 20% acumulado correspondiente a 2024, además de garantizar la continuidad del beneficio. Se trata de un trámite obligatorio que certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de niños y adolescentes.

La gestión puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, ya sea desde el sitio web oficial o mediante la aplicación móvil. El ingreso a la plataforma se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento requiere que el documento sea completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias, lo que en muchos casos implica coordinar tiempos y turnos. Una vez listo, el formulario debe ser digitalizado y cargado nuevamente en la plataforma, siguiendo una serie de pasos técnicos que incluyen requisitos de formato y peso de archivo.

Cómo presentar la Libreta AUH:

  1. Ingresar a Mi ANSES
     Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Ir a la sección correspondiente
     Entrar en Hijos > Libreta AUH y verificar los datos de los hijos o personas a cargo.
  3. Generar la libreta
     Si falta completar información (salud, educación o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.
  4. Imprimir el formulario
     Debe imprimirse en una sola hoja y con buena calidad.
  5. Completar y firmar
     Llevar la libreta a la escuela y/o centro de salud para que sea completada y firmada.
  6. Sacar una foto del formulario
     La imagen debe ser clara, sobre fondo plano, con las cuatro esquinas visibles, en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
  7. Subir la libreta
     Volver a Mi ANSES, ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

Desde ANSES también indicaron que el trámite se considera finalizado únicamente cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación, lo que garantiza que la Libreta fue presentada correctamente.

ETIQUETAS:

AUHAnsesAsignación Universal por Hijo

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Por: Redacción NDI

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