Última oportunidad para entrar a la Policía de Mendoza: cómo inscribirte en el Valle de Uco

El ingreso a la Policía de Mendoza entra en su etapa final. El Instituto Universitario de Seguridad Pública mantiene abierta la inscripción al Curso de Formación Profesional Básica, aunque el plazo vence el 30 de abril y no habrá prórroga. La convocatoria abarca sedes en Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco y Sur, con el objetivo de incorporar nuevos agentes formados para el trabajo en territorio.

La capacitación incluye entrenamiento operativo, preparación física y herramientas para intervenir en situaciones reales (como emergencias, patrullajes y asistencia a víctimas). Se trata del primer paso para quienes buscan una carrera vinculada al servicio y la seguridad, integrándose a un sistema que articula el 911, móviles y tecnología aplicada.

Desde el Ministerio destacaron que los aspirantes seleccionados reciben una beca mensual (lo que permite dedicarse exclusivamente a la formación). Además, remarcaron que el perfil buscado apunta a jóvenes con compromiso, vocación y responsabilidad, capaces de asumir el rol policial en el día a día.

El proceso de inscripción comienza de manera online y continúa con instancias presenciales (evaluaciones físicas, académicas y entrevistas médicas y psicológicas). Entre los requisitos principales figuran: tener entre 18 y 29 años, secundario completo, ser argentino (nativo o por opción), cumplir con la estatura mínima y no poseer tatuajes visibles (o comprometerse a su remoción).

Con el cierre cada vez más cerca, la convocatoria representa una de las últimas chances para sumarse este año a la fuerza. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en los canales oficiales del IUSP, en un proceso que finalizará al completar los cupos o alcanzar la fecha límite.