Ulpiano Suárez tira la Arístides por la ventana: mañana es el gran festejo aniversario

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, será anfitrión de uno de los eventos que se consolida como un clásico capitalino: el aniversario de la avenida Arístides Villanueva. Este jueves 5 de marzo, desde las 17, la tradicional arteria se convertirá nuevamente en un gran corredor cultural a cielo abierto, con música en vivo, DJs, promociones gastronómicas y la participación de miles de mendocinos y turistas.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta contará con dos escenarios y una programación que combinará artistas locales con figuras nacionales e internacionales, en el marco de una articulación público-privada que consolida a la Arístides como un clásico de los primeros días de marzo.

En esta edición, el festejo de la Ciudad presentará una particularidad: los escenarios estarán ubicados en sentido inverso al de años anteriores. El espacio dedicado a la música electrónica (Sernova) se montará en la intersección con calle Tiburcio Benegas, mientras que el escenario de rock (Andes Origen) se emplazará en Arístides y Huarpes.

Según indicaron desde la organización, el cambio busca optimizar la circulación peatonal y potenciar la experiencia del público en cada sector, en una celebración que promete repetir la masividad de ediciones anteriores. Además, se recomienda priorizar el acceso por calles perpendiculares a Arístides para evitar demoras.

En el escenario Andes Origen (Rock), ubicado en calle Huarpes, la gran figura será Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual. También se presentarán Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia.

En tanto, el escenario Sernova (Electrónica), en la intersección con Tiburcio Benegas, tendrá como protagonista a Ezequiel Arias, uno de los DJs argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. El line up se completará con Valentina Chaves y Puna.

Los bares y restaurantes de la zona acompañarán la celebración con combos de comida y bebida, menús especiales aniversario y promociones desde $10.000. La propuesta gastronómica será un componente central del evento, reforzando el perfil de la Arístides como polo gastronómico y de vida nocturna en la Ciudad.

El festejo implicará un importante operativo de tránsito. Hasta la finalización del armado de escenarios, habrá corte y despeje en Arístides Villanueva entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez, y también entre Huarpes y Boulogne Sur Mer.

Una vez montadas las estructuras, se interrumpirá la circulación en las intersecciones de Arístides y Tiburcio Benegas, y de Arístides y Huarpes. El jueves, día del evento, el corte total de la avenida Arístides Villanueva comenzará a las 18.

Las calles transversales de Ciudad permanecerán habilitadas, aunque podrían cerrarse alrededor de las 20, dependiendo de la cantidad de peatones. Desde la organización recomendaron asistir en transporte público o prever estacionamiento en zonas aledañas para facilitar el acceso y evitar inconvenientes.