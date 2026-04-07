Ulpiano Suarez se mantiene entre los intendentes con mejor imagen del país según un ranking nacional

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, volvió a posicionarse entre los jefes comunales con mejor imagen del país.

Según el ranking federal de intendentes elaborado por la consultora CB, que mide mensualmente la percepción de los vecinos sobre la gestión de los intendentes de las principales ciudades argentinas, ratifica la presencia sostenida de Suarez en los primeros puestos del ranking, en un contexto marcado por tensiones económicas y desafíos para las administraciones locales.

En el mes de abril de 2026, el mandatario capitalino se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional, con un 58% de valoración positiva.

Un posicionamiento que se mantiene en el tiempo

De acuerdo con el informe, el jefe comunal mendocino registró una leve variación de 0,1% respecto de la medición anterior. El estudio se realizó sobre una muestra de 545 casos, relevados entre el 1 y el 4 de abril.

Este desempeño consolida a Suarez dentro del grupo de intendentes con mejor diferencial de imagen del país, un indicador que combina niveles de aprobación y rechazo para medir el respaldo ciudadano a la gestión.

En ese marco, la Ciudad de Mendoza mantiene una tendencia sostenida de reconocimiento en distintos indicadores de opinión pública, lo que le permite al intendente capitalino sostener su lugar entre los dirigentes locales mejor valorados.

Quiénes lideran el ranking nacional

El ranking de abril ubica en los primeros lugares a Jorge Jofré (Formosa), Leonardo Stelatto (Posadas) y Gustavo Sastre (Puerto Madryn).

El informe refleja un escenario en el que los liderazgos locales con fuerte presencia territorial y gestiones visibles continúan concentrando los mayores niveles de aprobación ciudadana, incluso en un contexto nacional atravesado por dificultades económicas.