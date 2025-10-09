Search
municipal 5
CIUDAD DE MENDOZA

Ulpiano Suárez recorrió las obras que fortalecen los gimnasios municipales

El intendente supervisó las mejoras en infraestructura y equipamiento que buscan potenciar el uso deportivo y social de estos espacios.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, visitó los gimnasios municipales Nº 2, ubicado en calle Alpatacal, y Nº 5, en el barrio La Favorita, donde se ejecutan obras que mejoran las condiciones para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

Durante la recorrida estuvo acompañado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González; el secretario de Gobierno, Pablo Espina; y la directora de Deportes y Recreación, Mariana Tonn.

Suárez destacó los avances en infraestructura y equipamiento, dialogó con los vecinos y participó de actividades recreativas. “Estoy muy contento de ver los progresos en los gimnasios. Estas obras tienen sentido cuando vemos a los vecinos disfrutar, compartir y practicar deportes en espacios accesibles y saludables para todas las edades”, expresó. Además, agradeció la tarea de los profesores y el personal municipal que trabajan día a día para mantenerlos en condiciones.

Foto: cortesía prensa de la Ciudad de Mendoza

Detalles de las mejoras

Gimnasio Nº 2

  • Renovación casi total de las máquinas de sobrecarga, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos.
  • Pintura de los espacios generales.
  • Colocación de nuevos portones de ingreso, tanto frontal como posterior.
  • Reemplazo de colchonería, alfombras y equipamiento técnico para gimnasia artística.

Gimnasio Nº 5

  • Reacondicionamiento integral de la pileta de natación, con cierre perimetral.
  • Incorporación de luminarias en todo el predio.
  • Construcción de nuevas pérgolas, juegos infantiles y churrasqueras para actividades sociales.
  • Instalación de mobiliario, señalética y depósitos para materiales.
  • Intervención paisajística con especies forestales, canteros y sistema de riego por goteo.
  • Reparación de veredas, veredines, caminos peatonales y rampas de acceso.

Las tareas en el Gimnasio Nº 5 están a cargo de la empresa Comercializadora Urbana S.A.

