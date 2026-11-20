El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recibió el Premio de Honor “Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga”, otorgado por el Consulado General del Perú en Mendoza, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos de hermandad entre ambos pueblos y su apoyo a la comunidad peruana radicada en la provincia.

La distinción se entregó este viernes 20 de noviembre, durante el acto oficial de inauguración de la Plaza Perú y el develamiento del busto del Gran Almirante Don Miguel Grau Seminario, realizado en la intersección de las calles Héctor F. Gagliardi y Calle 12, en El Challao, departamento de Las Heras.

“Hoy acompañamos a la comunidad peruana de Mendoza en la inauguración de la Plaza Perú, en El Challao, Las Heras, y en el develamiento del busto del Gran Almirante Miguel Grau”, expresó Ulpiano.

Sobre la distinción recibida, el jefe comunal manifestó: “Para mí fue un honor recibir un reconocimiento del Consulado del Perú por el trabajo que venimos haciendo junto a la comunidad peruana que vive en nuestra provincia. Lo recibo con mucha gratitud y en nombre de todo el equipo de la Ciudad”.

Asimismo, agradeció al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; al embajador del Perú en Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber y al cónsul general, Alberto Hart Merino por el encuentro y la iniciativa.

En ese sentido, Ulpiano destacó el aporte de la comunidad peruana a la identidad local y su participación en la vida cotidiana de la provincia: “La comunidad peruana es parte de la historia y del presente de Mendoza: trabaja, emprende, comparte su cultura y aporta todos los días al crecimiento de nuestra provincia. Ojalá esta plaza sea un lugar de encuentro para todos”.

La ceremonia fue encabezada por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, y el cónsul general del Perú en Mendoza, ministro consejero Alberto Hart Merino. También participaron representantes diplomáticos, autoridades provinciales y municipales, integrantes de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú y miembros de la comunidad peruana.

Durante su intervención, Lo Presti destacó la presencia de Ulpiano Suarez, a quien se refirió como “nuestro vecino y colega”, y explicó que la creación de la plaza surgió a partir de una iniciativa impulsada por el Consulado. Según señaló, el objetivo fue generar un espacio en el que la comunidad peruana pudiera sentirse representada y que, al mismo tiempo, se convirtiera en un punto de referencia para los vecinos de El Challao.

El intendente lasherino también puso en valor los lazos históricos entre ambos países y recordó la relación construida a partir de la gesta sanmartiniana. “El Perú y la Argentina tienen una fraternidad que trasciende a cualquier otra fraternidad con otros pueblos de Latinoamérica”, expresó. En esa línea, recordó el vínculo de José de San Martín con Mendoza y Perú, así como el acompañamiento peruano a la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

Además de Ulpiano Suarez, recibieron el Premio de Honor “Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga” el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia, José María Videla; el coordinador de Relaciones Institucionales de la Ciudad de Mendoza, Franco Gennari; y el jefe de Policía de Jefatura Distrital Uno, comisario inspector P. P. Mario Riili.

La jornada incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento de los pabellones de Argentina y Perú, la entonación de ambos himnos nacionales y del Himno de la Marina de Guerra del Perú, el corte de cinta y la ofrenda floral en homenaje al almirante Miguel Grau Seminario.