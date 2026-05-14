Ulpiano Suarez recibió tres distinciones nacionales por la gestión impulsada en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza recibió tres reconocimientos nacionales durante “La Noche de los Intendentes”, un encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) que reunió en Rosario a más de 300 jefes comunales de todo el país junto a referentes del sector público, privado y académico.

En representación del municipio, el intendente Ulpiano Suarez participó del evento y recibió las distinciones otorgadas a la capital mendocina por iniciativas vinculadas a sostenibilidad ambiental, desarrollo emprendedor y modernización del Estado.

Uno de los reconocimientos fue el Sello RIL en Naturaleza y Espacio Público, que destacó acciones impulsadas por el municipio para fortalecer el cuidado ambiental y promover una ciudad más sostenible. Entre los programas valorados se encuentran el Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, las Islas de Biodiversidad y distintos proyectos orientados a preservar la biodiversidad urbana.

Además, la Ciudad obtuvo el Sello Ciudades Emprendedoras por las políticas implementadas para acompañar y potenciar el ecosistema emprendedor local. En este punto se resaltaron iniciativas como el Club de Emprendedores, el Torneo de Emprendedores y el Kit Emprendedores desarrollado junto a Banco Galicia.

La tercera distinción correspondió al eje Gestión Eficiente, una certificación que reconoce a gobiernos locales por administrar recursos públicos de manera estratégica, innovadora y sostenible, con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.

Durante el encuentro, Suarez agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo realizado por el equipo municipal y el acompañamiento de los vecinos en los procesos de transformación impulsados por la gestión. También puso en valor el rol de los gobiernos locales en la construcción de políticas públicas cercanas y eficientes.