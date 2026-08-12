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Ulpiano Suárez recibió a jóvenes empresarios: de qué hablaron

Ulpiano Suárez mantuvo una charla con jóvenes empresarios y líderes de distintos sectores de la provincia, donde analizó el contexto económico que atraviesa el país, los desafíos y oportunidades que tendrá la provincia en los próximos años, con especial foco en actividades estratégicas como la vitivinicultura, la minería, el turismo y la energía.

La actividad se desarrolló en Esplendor by WyndhamMendoza, donde el intendente fue recibido por Jorgelina Avellaneda, gerente del hotel, y Alejandro Mutis, consultor y uno de los organizadores del encuentro. El intendente estuvo acompañado por integrantes de su gabinete municipal.


El propósito de Aliados me generó muchas expectativas, está muy bueno lo que han logrado y lo asimilo a lo que generamos entre las ciudades. Nosotros trabajamos mucho en red, compartimos conocimientos y experiencias para mejorar las gestiones y tiene mucha similitud con el trabajo que hacen en esta comunidad. Los felicito por pensar como comunidad, esto a veces se da cuando uno comparte espacios físicos, pero acá se da cuando no están bajo el mismo techo, y eso es muy valioso”, indicó Ulpiano Suarez.

El jefe comunal hizo referencia a los desafíos que deberá afrontar Mendoza en un escenario de transformación económica, poniendo en valor la importancia de la innovación, la articulación entre el sector público y privado y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo.

Luego de la presentación se generó un espacio de intercambio con los empresarios, quienes plantearon sus inquietudes y perspectivas sobre la situación de la provincia. El encuentro permitió analizar diferentes temas vinculados al desarrollo de los sectores productivos y debatir sobre las oportunidades que se pueden presentar en los próximos años.

Aliados es una comunidad integrada por líderes y empresarios jóvenes de diferentes sectores de Mendoza, que promueve el profesionalismo, el liderazgo, la innovación y el trabajo colaborativo, como herramientas para potenciar el crecimiento de las organizaciones y contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.

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