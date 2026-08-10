Ulpiano Suárez recibió a jóvenes de Estados Unidos para intercambiar experiencias de gestión

Una delegación de jóvenes dirigentes de Estados Unidos visitó la Ciudad de Mendoza y mantuvo un encuentro con el intendente Ulpiano Suarez, en el marco del programa American Council of Young Political Leaders (ACYPL), una iniciativa de intercambio que reúne a referentes de distintos países para conocer experiencias de gestión y funcionamiento institucional.

El grupo estuvo conformado por legisladores estaduales, funcionarios, especialistas en políticas públicas y representantes del sector empresarial de distintos estados norteamericanos. La diversidad de perfiles permitió abordar durante la reunión distintos aspectos vinculados con la gestión de las ciudades y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales.

Durante el encuentro, Ulpiano Suarez presentó algunos de los principales ejes de su administración, entre ellos la modernización del Estado, la transformación digital y las políticas destinadas a facilitar inversiones en la capital mendocina.

También hubo espacio para preguntas e intercambio de experiencias sobre cuestiones vinculadas con la gestión pública, el desarrollo económico y la relación entre los gobiernos y el sector privado. “Les conté cómo venimos modernizando el Estado y trabajando para atraer inversiones a nuestra Ciudad, y charlamos sobre gestión pública, innovación y desarrollo territorial”, señaló el intendente.

La actividad también permitió comparar las experiencias de gestión de Mendoza con las de distintas jurisdicciones estadounidenses. Entre los temas abordados aparecieron la innovación en el Estado, el desarrollo de las ciudades, las políticas públicas y las estrategias para generar condiciones que favorezcan la actividad privada.

La delegación estadounidense llegó a Mendoza como parte del programa ACYPL, que desde 1966 impulsa intercambios entre jóvenes dirigentes de diferentes países. En Argentina, la iniciativa se desarrolla junto con la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

El encuentro contó además con la participación del coordinador de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Mendoza, Franco Gennari. Para Ulpiano Suarez, el intercambio sirvió para conocer otras experiencias y detectar puntos en común entre distintas realidades. “Más allá de las distancias, los desafíos de gobernar se parecen mucho”, sostuvo el jefe comunal.