Ulpiano Suarez presentó una nueva edición del Bus Educativo para estudiantes de toda Mendoza

La Ciudad de Mendoza puso en marcha una nueva edición del Bus Educativo, una propuesta que desde hace una década busca acercar a estudiantes de distintos puntos de la provincia a los principales atractivos de la capital mendocina.

El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente Ulpiano Suarez y contó con la participación de autoridades de Andesmar, empresa que acompaña la iniciativa. También estuvieron presentes estudiantes de la Escuela de Educación Especial Arte Aplicado 2-701, quienes participaron de la presentación.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

La propuesta consiste en realizar recorridos guiados a bordo del City Bus por distintos sectores de la Ciudad, combinando contenidos vinculados con la historia, la cultura y el patrimonio con una experiencia diferente fuera del aula.

Durante el lanzamiento, Suarez destacó la continuidad del programa y el trabajo conjunto con el sector privado. En ese sentido, señaló que el recorrido permite que los estudiantes conozcan lugares que muchas veces son visitados principalmente por turistas y puedan acercarse a la Ciudad desde una mirada diferente.

El Bus Educativo recorre lugares emblemáticos como el Área Fundacional, el microcentro, el Barrio Cívico, la avenida Arístides y el Parque General San Martín. El circuito también incluye paradas y actividades pensadas especialmente para los grupos escolares.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Entre las propuestas se encuentra un paseo por La Cuyanita, en el lago del Parque General San Martín, acompañado por una experiencia inmersiva de realidad virtual. Además, las instituciones pueden elegir otra parada entre el Cerro de la Gloria, el Museo Casa de San Martín y el Museo de Ciencias Naturales Cornelio Moyano.

De esta manera, el programa propone transformar el recorrido por la Ciudad en una experiencia educativa, en la que los estudiantes puedan conocer parte de la historia y el patrimonio mendocino.