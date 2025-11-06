Ulpiano Suárez presenta la estrategia de Mendoza en la Smart City Expo World Congress 2025

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez, participa en la edición 2025 del Smart City Expo World Congress, que se desarrolla hasta el jueves 6 de noviembre en Barcelona.

En su rol tanto como jefe comunal como presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), acompaña a más de 600 expositores y expertos internacionales.

Su intervención del martes tuvo lugar en un panel convocado por CIDEU, dentro de la Microrred de Ciudad Inteligente y Transición Digital. El espacio de intercambio, titulado “Hacia ciudades inteligentes en Iberoamérica: ¿Cómo construir capacidades locales para desplegar tecnologías con sentido?”, reunió a gobiernos locales iberoamericanos para reflexionar sobre el papel estratégico del sector público en la gobernanza de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data y las infraestructuras digitales.

“Fue un honor integrar este panel junto a representantes de los gobiernos de Barcelona, Bogotá, Medellín y La Habana, y compartir allí los avances de nuestra estrategia de gestión basada en datos que llevamos adelante en la Ciudad de Mendoza”, manifestó Suárez.

El programa del congreso se organiza en torno a siete ejes: Tecnologías Habilitadoras; Energía y Medio Ambiente; Movilidad; Gobernanza y Economía; Vida e Inclusión; Infraestructura y Construcción; y Economía Azul.

El encuentro, que se celebra en el recinto de Gran Vía de Fira, centra su atención en las estrategias para convertir las ciudades actuales en espacios más sostenibles, eficientes y habitables, con la inteligencia artificial posicionada como un activo clave para acelerar ese impulso.