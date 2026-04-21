Ulpiano Suárez pidió cambiar un punto clave en el proyecto de autonomía municipal: cuál

En medio del debate legislativo del proyecto de autonomía municipal impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien salió a cuestionar uno de los puntos de la iniciativa fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Si bien el jefe de la comuna capitalina es afín al Ejecutivo provincial, en esta ocasión solicitó un cambio clave en la norma.

En concreto, Suárez cuestionó que las cartas orgánicas de los municipios deban ser aprobadas por la Legislatura. En ese sentido, cabe destacar que se trata de uno de los puntos más discutidos de la norma. Para ejemplificar esto, se puede mencionar que la intendenta de Santa Rosa, la peronista Flor Destéfanis ya había planteado una alternativa: que el rol de la Legislatura sólo se limite a una instancia de ratificación.

De este modo, Suárez se sumó a esa línea y expresó: “No me parece adecuado que las cartas orgánicas después de todo el proceso que tienen que transitar en cada departamento para su aprobación tengan que ir y tener una aprobación de la Legislatura”.

Más allá de esta objeción, Ulpiano Suárez remarcó que la discusión en torno a la autonomía municipal “no es un tema prioritario para los mendocinos. Los mendocinos tienen otras preocupaciones y tenemos que dar un debate maduro, responsable con todas las fuerzas políticas. No es necesaria la aprobación de la Legislatura“.

Cabe resaltar que Alfredo Cornejo envió a la Legislatura una iniciativa que propone incorporar la autonomía municipal en la Constitución de Mendoza mediante una modificación del artículo 197.