Search
Instagram Facebook Twitter
ulpiano nasville

Ulpiano Suarez participó en un encuentro académico sobre gestión municipal entre Mendoza y Nashville

El intendente formó parte de una jornada donde se analizaron modelos de administración local y experiencias internacionales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de una jornada académica centrada en el análisis comparado de la gestión municipal entre Mendoza y la ciudad estadounidense de Nashville. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad de Mendoza y estuvo abierto al público.

La actividad, titulada “Gobierno y Administración Municipal en Estados Unidos – Experiencias comparadas entre Nashville y Mendoza”, reunió a especialistas, estudiantes y referentes del ámbito público para debatir sobre distintos modelos de gestión local y sus particularidades.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Entre los participantes también se destacó la presencia de Fabián Bedne, exintegrante del Metro Council de Nashville, quien aportó su experiencia en el sistema político municipal de esa ciudad. La jornada incluyó exposiciones y espacios de intercambio que permitieron reflexionar sobre políticas públicas y formas de administración en contextos diferentes.

Durante su intervención, Suarez subrayó la importancia de este tipo de instancias para fortalecer la gestión local, al permitir el intercambio de ideas y el aprendizaje a partir de experiencias internacionales. Además, valoró el vínculo de cooperación entre Mendoza y Nashville, que desde hace años promueve el intercambio cultural, educativo y profesional.

ETIQUETAS:

NashvilleCiudad de MendozaUlpiano Suarezgestión municipal

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza se suma a un programa internacional para impulsar el uso de inteligencia artificial

Por: Violeta Díaz Costa

Ulpiano Suarez participó en un encuentro académico sobre gestión municipal entre Mendoza y Nashville

Por: Violeta Díaz Costa

inversión

San Carlos donó una importante cantidad de alimentos a merenderos e instituciones locales

Por: Redacción NDI

ahorro

El Gobierno registró un superávit y Javier Milei salió a festejarlo

Por: Redacción NDI

accionar

Una persona fue detenida tras ser encontrada robando nueces en Tupungato

Por: Redacción NDI

Obras

Cuáles son las empresas que compiten por el polo gastronómico del Parque San Martín y cuál es su oferta

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter