Ulpiano Suárez participó en Oficios Tech Day

La Ciudad de Mendoza fue sede de Oficios Tech Day 2026, un encuentro que puso el foco en la formación profesional, la innovación tecnológica y las nuevas demandas del mercado laboral. La actividad se realizó en la Nave Cultural y convocó a referentes del sector empresarial, educativo y tecnológico, junto con trabajadores vinculados a los ámbitos técnicos e industriales.

El intendente Ulpiano Suarez participó de la apertura junto con Leonardo Fernández, del Instituto Celsius; Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial; y Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad.

Durante su intervención, Suarez destacó la importancia de generar espacios de articulación entre las empresas, las instituciones educativas y quienes buscan capacitarse para acceder a nuevas oportunidades laborales. También remarcó la necesidad de impulsar el empleo joven, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y acompañar el desarrollo productivo de Mendoza.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que la formación y la capacitación deben ocupar un lugar central en el crecimiento de la provincia, en un contexto en el que las nuevas tecnologías modifican las tareas y los conocimientos que requiere el mundo del trabajo.

Tecnología aplicada a los oficios

Organizado por el Instituto Celsius, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Gobierno provincial, el encuentro buscó acercar la formación técnica a las necesidades de las empresas y promover la profesionalización de distintos oficios.

La jornada contó con espacios de exhibición, presentación de herramientas y soluciones tecnológicas, instancias de actualización profesional y actividades de intercambio entre trabajadores, especialistas y representantes del sector productivo.

Uno de los ejes principales fue la incorporación de nuevas tecnologías a las actividades técnicas e industriales, con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional.