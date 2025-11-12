Ulpiano Suarez participó en los festejos por los 99 años del Pasaje San Martín

La emblemática galería ubicada en el corazón de Mendoza dio inicio a la cuenta regresiva rumbo a su centenario, con un festejo que reunió a autoridades, vecinos, turistas y público en general.

El 11 de noviembre de 1926 se inauguraba el Pasaje San Martín, fruto de la visión de Miguel Escorihuela Gascón, quien imaginó un edificio moderno y distinguido donde convivieran el arte, el comercio y la vida cotidiana. Aquella obra marcó un hito en la historia urbana de la ciudad.

A casi un siglo de su apertura, la Ciudad de Mendoza, junto con la Universidad de Mendoza y la administración del Pasaje San Martín, llevaron adelante una celebración especial que dio comienzo al camino hacia los 100 años del histórico edificio. Participaron del acto Ulpiano Suarez, la senadora nacional Mariana Juri, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, junto a la administradora Paola Arcaná, el encargado Leonardo Aguilera y otras autoridades y funcionarios municipales.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

“Hoy empezamos a transitar un camino muy hermoso para llegar al 11 de noviembre de 2026 y celebrar 100 años del Pasaje San Martín, un edificio que es un reflejo de la historia de Mendoza, de esos sueños de principios de siglo XX que se ven plasmados en este edificio, a partir de un visionario como fue Miguel Escorihuela Gascón. Estamos trabajando junto a la administración de este edificio, la Universidad de Mendoza para su puesta en valor”, indicó Ulpiano Suarez.

“Fue el primer edificio en altura, con estructura de hormigón, sismo resistente y con ascensores, que todavía están los originales. Y fue innovador, porque se trae a la Ciudad ese diseño arquitectónico de galerías de Europa, combinando locales comerciales, oficinas y viviendas. Estoy muy contento como intendente que durante mi gestión se cumplan los 100 años de este edificio icónico que es una imagen de Mendoza en el mundo”, añadió.

Sobre lo que se viene en este año, el intendente señaló: “Vamos a trabajar para la puesta en valor. El proyecto colectivo es ponerlo en valor para llegar a los 100 años con una mejora en las marquesinas, los carteles, intervenciones que sean necesarias en lo edilicio con profesionales destacados que van a trabajar en esa mesa de trabajo”.