Ulpiano Suarez participó en la presentación de dos libros acerca del tortugo Jorge

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, acompañó este viernes 31 de octubre el acto de declaración de interés legislativo de los libros De regreso a casa, de la autora mendocina Miriam Mendoza, e Hijo del mar, de la escritora marplatense Julieta Faveri. Ambas obras, dedicadas al público infantil, rescatan la historia del tortugo Jorge, el emblemático animal que vivió durante casi cuatro décadas en el ex Acuario Municipal y fue liberado en el océano Atlántico en abril de 2025.

El encuentro se realizó en la Sala Roja de la Legislatura de Mendoza y fue impulsado por la diputada provincial Beatriz Martínez, autora de las resoluciones que obtuvieron la aprobación unánime en la cámara baja. Participaron, además, las escritoras, autoridades provinciales y referentes del bienestar animal, en una jornada cargada de emoción y compromiso ambiental.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Durante su intervención, el intendente Suarez agradeció a las autoras por su aporte educativo y destacó el mensaje transformador de los libros: “Estos libros son una herramienta fundamental para seguir consolidando el cambio cultural que necesitamos como sociedad: pasar de una ciudad que exhibía ejemplares en cautiverio a una que promueve el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad a través de la educación”.

El jefe comunal recordó también el trabajo del equipo municipal, encabezado por el veterinario Federico Correa, que durante años cuidó al tortugo Jorge. Al igual que la tarea de profesionales y organizaciones que acompañaron su proceso de traslado y reinserción. “Fue una decisión compleja, pero profundamente humana. La historia de Jorge es una enseñanza que nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza”, subrayó.

Por su parte, la diputada Beatriz Martínez valoró el compromiso del municipio y de las autoras con la educación ambiental: “Estos libros permiten que los niños y niñas aprendan desde el amor y el respeto a los animales. Ya no se trata de verlos en cautiverio, sino de celebrar su libertad”, reafirmó.

La escritora mendocina Miriam Mendoza señaló que su libro busca mantener vivo el recuerdo del tortugo y promover el no cautiverio: “Quise que Jorge fuera recordado por la alegría de haber vuelto al mar y, al mismo tiempo, aportar una luz de conciencia sobre lo que significa que un animal viva encerrado. Es un cuento infantil, pero puede leerse en familia y trabajarse en las escuelas”.