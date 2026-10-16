Ulpiano Suarez participó del Foro Regional de Cruz Roja sobre prevención de emergencias

Ulpiano Suarez estuvo presente en la apertura del Foro Regional de Cruz Roja Argentina Filial Mendoza, un espacio de encuentro e intercambio destinado a fortalecer la prevención, la educación comunitaria y la articulación entre instituciones frente a las emergencias hidroclimáticas.

Bajo el lema “El Súper Niño ya está entre nosotros, ¿estamos preparados?”, la actividad se llevó adelante en la Nave Cultural y convocó a representantes del ámbito público, especialistas y miembros de la comunidad para abordar los desafíos vinculados al fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias en la provincia.

“La respuesta ante esa pregunta que es el lema del encuentro, es que sí, estamos preparados y nos estamos preparando todos los días. Nuestro gobernador Alfredo Cornejo ha convocado a todos los intendentes, a todas las áreas de gobierno, también a la sociedad civil, para prepararnos de la mejor manera posible para mitigar las consecuencias de este fenómeno, para aunar esfuerzos, coordinar acciones y fundamentalmente estar cerca de los mendocinos, de las familias y comunidades vulnerables principalmente”, indicó Ulpiano Suarez durante su discurso.

“Estamos llevando varios días de lluvia y Mendoza tiene eso, que tiene características geográficas y climáticas muy particulares. Siempre el desafío de la provincia a lo largo de su historia ha sido administrar la escasez de agua. Y hoy estamos ante un fenómeno que nos plantea una gran responsabilidad, cómo gestionamos el agua ante el exceso, sabiendo que estas lluvias pronosticadas y que ya estamos sintiendo, seguramente van a provocar inundaciones y complicaciones para la vida de los mendocinos”, agregó el jefe comunal, que además hizo entrega de la Declaración de Interés Municipal por parte de la Ciudad a este foro.

“Necesitamos una comunidad involucrada, informada, con prevención en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los clubes, en las uniones vecinales, en los centros de jubilados, en el barrio. Es muy valioso el trabajo que hace la Cruz Roja en el territorio”, finalizó.

Durante el encuentro se analizaron escenarios de riesgo asociados a tormentas severas, aluviones, crecidas de cauces e inundaciones. También se presentaron estrategias de gestión integral del riesgo, Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y planes de contingencia, con especial atención a la coordinación entre los organismos provinciales, municipales y las instituciones humanitarias.

La jornada incluyó, además, un espacio de intercambio sobre las zonas críticas y las estrategias de respuesta ante emergencias, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y mejorar la capacidad de actuación frente a situaciones que puedan afectar a la población.