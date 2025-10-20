Ulpiano Suárez participó de la inauguración de un nuevo café en el Pasaje San Martín

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, participó este lunes de la inauguración de un nuevo local gastronómico en el Pasaje San Martín. Se trata de “Café Mundial”, una propuesta que busca poner en valor uno de los lugares más emblemáticos del microcentro, integrando historia, arte y cultura.

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldó. Durante el encuentro, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que apuestan por la recuperación de espacios patrimoniales y fortalecen la oferta turística y comercial de la Ciudad.

El café, de apenas 10 metros cuadrados, se encuentra bajo la cúpula de vitrales del tradicional pasaje construido en 1926. Su ambientación combina materiales nobles como mármol, madera de roble y detalles en bronce, con un diseño que rinde homenaje a la historia del lugar.

Además de ofrecer café de especialidad, el espacio funcionará como una microgalería de arte y contará con una pequeña biblioteca que reunirá autores locales e internacionales. También se prevé una programación cultural que invite a redescubrir la esencia del centro mendocino.

Ramiro Marquesini, responsable del proyecto, expresó que “hay lugares que no se eligen, sino que nos eligen. El Pasaje San Martín es uno de ellos”, en referencia al valor simbólico de la ubicación.

La apertura de Café Mundial forma parte del proceso de revitalización del centro que impulsa el municipio junto al sector privado, con el objetivo de recuperar el movimiento urbano y poner en valor la identidad de la Ciudad.