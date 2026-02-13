Ulpiano Suárez organizó un torneo de emprendedores: cómo participar



El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, a través del Club de Emprendedores, impulsa la segunda edición del Torneo de Emprendedores, una propuesta destinada a profesionalizar proyectos locales que ya se encuentren en funcionamiento.

La iniciativa está orientada a personas emprendedoras que hayan superado la etapa inicial de idea y estén dando sus primeros pasos en el mercado. El objetivo central, destacaron desde la comuna, es acompañar a los emprendedores en el fortalecimiento de sus modelos de negocio, la toma de decisiones estratégicas y la incorporación de herramientas clave para consolidar y escalar sus iniciativas.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos que se encuentren operativos, tanto en formato formal como informal, y que cuenten con un nivel mínimo de experiencia en su gestión y organización. No se admitirán proyectos que se encuentren únicamente en etapa de idea.

Entre los requisitos básicos se establece ser mayor de 18 años, residir en la provincia de Mendoza, no trabajar en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, no participar de manera simultánea en otros procesos de incubación similares y contar con disponibilidad para asistir de forma presencial a los encuentros que se desarrollarán en la Ciudad.

El torneo promueve la participación de emprendimientos de diversos rubros, entre ellos producción, gastronomía, diseño, servicios, turismo, agroindustria, oficios, economía circular, salud e industrias creativas. No es excluyente que el proyecto sea tecnológico o científico, ya que se valorará especialmente su potencial de crecimiento y la actitud emprendedora del equipo.

En total, serán seleccionados 15 proyectos que accederán a un proceso de acompañamiento técnico personalizado durante 10 semanas, con encuentros presenciales semanales de hasta tres horas. El programa incluye formación en modelo de negocio, finanzas, marketing, ventas y comunicación, además de mentorías con especialistas y referentes del ecosistema emprendedor, espacios de vinculación con instituciones y potenciales aliados estratégicos, y visibilidad en medios y redes oficiales del municipio.

El proceso culminará con un Demo Day, instancia en la que los equipos presentarán sus proyectos ante un jurado especializado. El emprendimiento más destacado recibirá un premio económico, cuyo monto será anunciado próximamente.

La convocatoria abrirá el 23 de febrero de 2026 y permanecerá vigente hasta el 15 de marzo. El anuncio de los proyectos seleccionados se realizará entre el 18 y el 20 de marzo. Las personas interesadas podrán consultar las bases y completar el formulario de inscripción a través de los canales oficiales del municipio. Para mayor información, se encuentra disponible el WhatsApp 261 511 7190.