Un cambio de look no alcanza para renovar una candidatura, pero siempre suma una foto. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se animó este martes a ocupar el sillón de la peluquería y ponerse en manos del estilista Nacho Varas, durante una clase práctica del programa “Belleza por un Futuro”. La actividad tuvo capacitación, barbería y una escena distendida que terminó con el jefe comunal estrenando corte de pelo.

La postal tuvo que ver con la difusión de un programa de capacitación que se hace gracias a la articulación del sector público y el privado. El momento fue de distención en medio de lanzamientos de candidaturas, Su nombre aparece entre los dirigentes que podrían disputar la sucesión de Alfredo Cornejo en 2027, en una carrera que todavía tiene varios aspirantes y en la que el oficialismo deberá ordenar sus propias candidaturas.

La actividad, por supuesto, tuvo un objetivo institucional: acompañar una iniciativa de formación gratuita en peluquería que reúne a 21 participantes y que es impulsada por L’Oréal Groupe junto a Fundación Pescar, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Gobierno provincial.

Durante la jornada, Varas brindó una masterclass de barbería y compartió técnicas del oficio. Suarez participó de la experiencia y se dejó cortar el pelo, en una escena que le permitió sumar una imagen más cercana y descontracturada a su agenda pública.

El programa combina formación técnica con herramientas socioemocionales para facilitar la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos. Según explicó la directora de Economía Social de la Provincia, Lorena Meschini, algunos participantes ya trabajan en salones, otros avanzaron con proyectos propios y también hubo quienes comenzaron a ofrecer sus servicios en ferias.

La iniciativa apunta a ampliar oportunidades de empleo y autoempleo en el sector de la belleza. En Argentina, el programa ya capacitó a más de 2.000 personas y tiene presencia en más de 20 países.

Mientras tanto, Suarez continúa sumando actividades de gestión y exposición pública en una etapa en la que los movimientos de los dirigentes oficialistas empiezan a leerse también en clave electoral. Esta vez, el escenario fue una peluquería y el cambio estuvo en el corte. La definición del candidato a gobernador, en cambio, todavía está lejos de pasar por las tijeras.