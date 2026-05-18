Ulpiano Suárez mandó un duro mensaje a Nación por las personas en situación de calle

Con la llegada del invierno cada vez más cerca, la Ciudad de Mendoza volvió a reclamar definiciones al Gobierno nacional sobre las políticas destinadas a personas en situación de calle, luego de haber participado del primer relevamiento federal impulsado por el Ministerio de Capital Humano.

A dos meses del operativo, el intendente Ulpiano Suarez envió una nota a Nación y decidió difundirla públicamente, en un gesto que también expone las diferencias políticas con la gestión de Javier Milei.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sostienen que, tras haber colaborado activamente en el relevamiento nacional, resulta urgente conocer qué medidas concretas implementará la administración nacional para atender la problemática social antes de las bajas temperaturas.

La tensión no es nueva. En distintas oportunidades, Suárez tomó distancia de las políticas de ajuste impulsadas por la Casa Rosada, especialmente en temas vinculados a jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

El pedido del municipio llega luego del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado en marzo en distintas provincias del país. Mendoza formó parte de las 19 jurisdicciones que participaron de la medición, desarrollada de manera simultánea mediante una plataforma digital unificada.

Según los datos oficiales, la provincia registró 421 personas en situación de calle, ubicándose cuarta a nivel nacional detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Desde la comuna señalaron que “la delicada y urgente situación que atraviesan los ciudadanos en extrema vulnerabilidad social” requiere que el diagnóstico obtenido “se traduzca de forma inmediata en acciones concretas y coordinadas”.

El operativo se desarrolló los días 10, 11, 12 y 13 de marzo en la capital mendocina y contó con participación municipal en tareas de logística, organización territorial y relevamiento. Según detallaron desde la Ciudad de Mendoza, el municipio aportó personal para desempeñarse como encuestadores, supervisores y acompañantes, además de brindar movilidad, conectividad y articulación con organizaciones sociales.

En la nota enviada al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, Suárez insistió en la necesidad de un abordaje interdisciplinario y coordinado entre Nación y los municipios.

El objetivo, explicaron desde la Ciudad de Mendoza, es contar con lineamientos claros para poder complementar las herramientas locales con las políticas públicas que eventualmente impulse el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el municipio ya comenzó a planificar el operativo invernal para alojar a personas en situación de calle y evitar consecuencias graves ante las bajas temperaturas, aunque sigue aguardando respuestas concretas desde la Nación.