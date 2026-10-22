Ulpiano Suárez le saca 14 puntos a García Zalazar: ¿Cornejo elegirá a su sucesor o habrá internas?

La sucesión de Alfredo Cornejo comienza a generar interrogantes dentro del oficialismo mendocino. Una encuesta difundida esta semana agrega un dato concreto a esa discusión: Ulpiano Suárez registra más de cuatro veces la intención de voto de Tadeo García Zalazar, otro de los dirigentes radicales que aspiran a la Gobernación.

El estudio atribuido a CB Global Data, realizado entre el 11 y el 15 de octubre de 2026, ubica a Suárez con el 18,6% de intención de voto y a García Zalazar con el 4,2%.

La diferencia alcanza los 14,4 puntos porcentuales y coloca al intendente de la Ciudad de Mendoza en el segundo puesto del escenario general, detrás de Luis Petri, que obtiene el 33,4%.

La medición incorpora información relevante para analizar las alternativas que tendrá la Unión Cívica Radical (UCR) cuando llegue el momento de definir su candidatura.

Cornejo, entre el consenso y la competencia interna

El gobernador Alfredo Cornejo tendrá un papel político importante en la sucesión de 2027. Dentro de su gabinete aparecen dos dirigentes con aspiraciones provinciales: Natalio Mema, ministro de Gobierno, y Tadeo García Zalazar, ministro de Educación.

Ambos forman parte de la estructura de gestión provincial, mientras que Suárez desarrolla su actividad política desde la intendencia de la capital mendocina.

El contraste entre las posiciones institucionales y los números electorales abre una pregunta: ¿debe la conducción radical acordar una candidatura o permitir que los aspirantes compitan en una primaria?

El interrogante cobra mayor importancia porque el propio Suárez ya expresó públicamente su intención de ser candidato a gobernador y defendió las PASO como mecanismo de selección si no se alcanza un consenso.

La posición del intendente introduce una alternativa concreta a las negociaciones entre dirigentes: que la candidatura se resuelva mediante el voto de los ciudadanos habilitados para participar de la primaria. ¿O el gobernador Cornejo teme que a sus preferidos no les alcance?

El 18,6% de Suárez frente al 4,2% de García Zalazar

La encuesta muestra una diferencia significativa entre los dos dirigentes identificados con la UCR.

Suárez alcanza el 18,6%, mientras que García Zalazar registra el 4,2%. Aunque ambos cuentan con experiencia ejecutiva, sus resultados en esta medición son muy distintos.

El dato no permite concluir que esa misma diferencia se repetiría en una primaria, donde podrían cambiar tanto los candidatos como la composición del electorado.

Pero sí permite establecer que, en el escenario provincial consultado, Suárez obtiene un respaldo considerablemente mayor que García Zalazar.

Para la UCR, la cuestión será determinar cuánto peso asigna a este tipo de mediciones y cómo las combina con otros elementos: la trayectoria de gestión, la representación territorial, los acuerdos partidarios y las propuestas de gobierno.

¿Y Natalio Mema?

La situación de Natalio Mema presenta una particularidad: su nombre no aparece en el gráfico de intención de voto difundido.

Por lo tanto, no es posible establecer, a partir de ese relevamiento, si su respaldo electoral es superior o inferior al de Suárez o García Zalazar.

Mema ha expresado sus aspiraciones políticas y es mencionado en la cobertura periodística como uno de los integrantes del gabinete de Cornejo que participa de la discusión sucesoria.

Su eventual candidatura plantea otra dimensión del debate radical: la importancia que tendrán la experiencia en la administración provincial y la cercanía con la conducción del Gobierno frente a los indicadores de intención de voto.

Suárez ya planteó su posición: consenso o PASO

La discusión no es solamente una interpretación de los números.

En declaraciones a Aconcagua Radio, recogidas por Los Andes, Suárez confirmó que quiere ser candidato a gobernador y defendió la continuidad de las primarias.

El intendente también reconoció la posibilidad de alcanzar acuerdos dentro de la UCR, Cambia Mendoza e incluso con La Libertad Avanza.

Su postura, por lo tanto, contempla dos mecanismos: una candidatura acordada entre los sectores del oficialismo o una competencia electoral si no existe consenso.

La continuidad de las PASO provinciales ofrece una herramienta institucional para esa segunda alternativa.

Una sucesión que también depende de las alianzas

La disputa por la Gobernación no se limita a los aspirantes radicales.

Luis Petri aparece con el 33,4% en el relevamiento y su participación dentro del espacio libertario introduce otra variable: la posibilidad de que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza alcancen un acuerdo electoral para 2027.

Ese escenario podría modificar las condiciones de selección del candidato oficialista.

Por eso, la diferencia entre Suárez y García Zalazar debe interpretarse dentro de una competencia más amplia, todavía condicionada por negociaciones entre partidos y por decisiones que no están formalizadas.

La pregunta que deberá resolver el radicalismo

El relevamiento informa 1.098 casos, una metodología CAWI con muestreo por cuotas y un margen de error declarado de ±3%.

También registra un 13,2% de personas que todavía no saben a quién votarían y un 5,8% que manifiesta intención de votar en blanco.

Esos datos muestran que el escenario electoral permanece abierto.

Sin embargo, hay una diferencia que ya forma parte de la discusión política: Suárez registra el 18,6% frente al 4,2% de García Zalazar, mientras que Mema todavía no cuenta con un porcentaje comparable en esta medición.

La decisión que deberá afrontar la UCR será cómo resolver esas diferencias entre sus aspirantes: mediante acuerdos políticos, una candidatura de consenso o una competencia interna.

Cornejo tendrá influencia en esa definición. Pero la pregunta que empieza a instalarse en el radicalismo mendocino es: ¿la sucesión se resolverá entre dirigentes o mediante una elección primaria?