Ulpiano Suárez fue lapidario con Adorni después de su exposición en el Congreso

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional al cuestionar la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó su informe de gestión en el Congreso de la Nación Argentina con el respaldo del presidente Javier Milei y funcionarios del oficialismo.

La intervención de Manuel Adorni se dio en medio de un contexto polémico, atravesado por denuncias vinculadas a presuntos bienes no declarados y vuelos privados bajo investigación judicial. Durante más de siete horas, el funcionario defendió su gestión y protagonizó cruces con legisladores opositores, en una jornada marcada por la fuerte presencia del oficialismo.

Desde Mendoza, Ulpiano Suárez expresó su malestar con el tono del debate político. “Habría que preguntarle a la sociedad qué opina sobre el discurso de Adorni”, señaló el jefe comunal en conferencia de prensa, tras participar de la habilitación de la calle Patricias Mendocinas, en las inmediaciones de la Plaza Independencia.

El intendente fue más allá y cuestionó la dinámica del encuentro en el Congreso. “Yo quiero ver al Presidente y a los ministros trabajando. La verdad que tantas horas en el Congreso para no decir nada, para hablarse los políticos entre sí, no tiene ningún sentido. Mientras pasaba eso, estuve toda la tarde trabajando”, afirmó.

En esa línea, Ulpiano Suárez también se refirió al impacto de la situación en el contexto económico del país. “Creo que en el momento que atraviesa la Argentina, sumarle estos escándalos no es bueno”, advirtió.

El dirigente radical consideró que la situación afecta tanto al Gobierno como a la sociedad en su conjunto. “No es bueno para el Presidente, para el país ni para los argentinos”, sostuvo, y planteó que el jefe de Gabinete debería haber adoptado otra postura frente a las denuncias.

“Hubiese sido un gran gesto de Adorni dar un paso al costado, ponerse a disposición de la Justicia y, lógicamente, si es culpable o no, lo va a decidir un juez”, concluyó.

Las declaraciones del intendente capitalino se suman a otras voces críticas dentro del escenario político, en un clima de creciente tensión.