Ulpiano Suarez, con las elecciones 2027 entre cejas: “Esto no es para cagones”

A un año de las elecciones provinciales de 2027, la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo está al rojo vivo. La danza de nombres de aspirantes al Sillón de San Martín está plagada de personalidades de peso dentro de la política de Mendoza. Entre ellas se encuentra Ulpiano Suarez, quien volvió a confirmar públicamente su intención de ser gobernador. En ese marco, el intendente de la Ciudad de Mendoza aseguró que está dispuesto a disputar una interna si no hay un acuerdo dentro del oficialismo. “Esto no es para cagones“, resumió al referirse al desafío electoral que tiene por delante.

Durante una entrevista con MDZ, Ulpiano Suarez afirmó que “no hay margen para improvisar“ frente a los desafíos que tendrá la provincia en los próximos años y sostuvo que su experiencia al frente del municipio capitalino es apenas una parte de la preparación. “Las recorridas en la provincia no son para ir a contar cómo hacemos las cosas en la Ciudad, sino para ir a escuchar, aprender y trabajar en las soluciones a los problemas que hoy tienen los mendocinos“, aseguró.

En ese sentido, el intendente de la Ciudad afirmó que se está “preparando para ese gran desafío, que es gobernar esta provincia que amo“. Además, agregó que el próximo gobernador deberá conducir una nueva etapa para Mendoza, basada en el crecimiento y el desarrollo, luego del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que, a su entender, permitió consolidar “un Estado que funciona“.

De la aspiración del consenso a la posibilidad de unas PASO

Suarez también dejó en claro que pretende ser un candidato de consenso dentro de las fuerzas de lo que hoy es el oficialismo, aunque aclaró que esa definición se debe realizar respetando las reglas electorales vigentes. “Son los mendocinos los que tienen que decidir quién va a ser el próximo gobernador de Mendoza“, aseveró al defender las PASO y cuestionar los cambios introducidos a nivel nacional. En esa línea, sostuvo que la candidatura debe resolverse en las urnas y “no que se defina en un escritorio o en un ámbito partidario cerrado“.

“Quiero tener la oportunidad de formar parte de la oferta electoral que haga nuestro frente, contándoles cara a cara a los mendocinos cuál es mi historia, de dónde vengo y qué es lo que quiero para Mendoza“, expresó Suarez.

Si bien aseguró que su primera apuesta es alcanzar un consenso dentro de Cambia Mendoza, aclaró que está dispuesto a competir en una primaria si ese acuerdo no se logra. De todos modos, aclaró que no es “un loco, un aventurero“, y remarcó que si las encuestas muestran que no es un candidato competitivo para ganar una PASO o una elección general, dará un paso al costado. Pero si los sondeos lo ubican con posibilidades reales, reclamó: “Que me dejen jugar“.

En ese marco, recordó que en el oficialismo “hoy hay una alianza con La Libertad Avanza“, y sostuvo que “en esa alianza es lógico que ese partido presente un candidato o dos candidatos“. Las palabras de Ulpiano hacen referencia a los posibles postulantes libertarios a Luis Petri y Facundo Correa Llano. En ese escenario, aseguró que no tendría inconvenientes en competir. “Me veo compitiendo contra uno o contra los dos“, aseguró. Pese a esa aseveración, reiteró: “Lo que yo busco es, dentro de mi partido, del radicalismo, dentro de Cambia Mendoza, ser candidato del espacio y, si no, están las PASO“.

En ese marco dejó una de las frases más contundentes: al ser consultado sobre una eventual competencia interna, respondió que “esto no es para cagones, como se dice en la calle o en el barrio. Yo me estoy preparando para eso. Me estoy preparando para gobernar Mendoza“.