Ulpiano Suárez aseguró que la minería debe desarrollarse con “información técnica, no con miedo y desinformación”

Este miércoles dio inicio en la Ciudad de Mendoza, Argentina Mining Cuyo 2025, en el que -entre otros- estuvieron presentes el intendente de capitalino, Ulpiano Suárez, y el gobernador Alfredo Cornejo.

“Es un enorme orgullo darles la bienvenida a esta gran Ciudad de Mendoza en el marco de Argentina Mining 2025, un evento que regresa a nuestra provincia después de 17 años“, comenzó su discurso Ulpiano Suárez, quien destacó que “Mendoza y su área metropolitana son un socio estratégico para una minería moderna y sostenible, gracias a nuestro capital humano, nuestro ecosistema de servicios profesionales y la calidad de vida que ofrecemos“.

En ese sentido, el intendente de la Ciudad aseguró que “Argentina atraviesa un momento clave: contamos con recursos estratégicos como el litio y el cobre que pueden posicionarnos como líderes en la transición energética global“.

Según expuso el intendente capitalino, Mendoza busca atraer inversiones “de primer nivel” y desarrollar “una minería moderna, sostenible y con los más altos estándares ambientales“, la permitiría generar “empleos de calidad” e impulsar “una cadena de valor local“.

“El desarrollo minero en Mendoza debe construirse con información técnica, transparencia y participación, no con miedo ni desinformación“, sentenció Suárez.

Alfredo Cornejo y la importancia de desarrollar la minería

Por su parte, el Gobernador manifestó que “la economía argentina no puede seguir dependiendo solo del campo. El motor del agro no alcanza para sostener el desarrollo“.

Según expuso el mandatario provincial, “se encendió otro motor, el del petróleo y el gas no convencionales“, y aseguró que “el tercer motor que debemos encender definitivamente es el de la minería y de los minerales críticos“.

Reglas claras

Durante su alocución, Cornejo destacó que la institucionalidad de Mendoza es una garantía para quienes busquen invertir a largo plazo. En ese sentido, el Gobernador remarcó que Mendoza ofrece “reglas claras” y un contexto propicio para la minería metalífera.

Al mismo tiempo, Cornejo anunció cuatro leyes centrales para avanzar en minería sostenible: confirmó el envío a la Legislatura de la Ley de Regalías Mineras, las Declaraciones de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II; y la creación de un Fondo Compensador Ambiental.

¿Qué es Argentina Mining Cuyo 2025?

Se trata de un evento internacional premium del sector minero argentino que cuenta con 29 años de trayectoria. En esta ocasión, se desarrolla en la Nave Cultural hasta el 31 de octubre.

Durante el evento se llevan a cabo actividades, debates, reflexiones y una destacada exposición ferial que definirá el rumbo de la minería en Argentina y la región.