Ulpiano Suarez apuntó contra la burocracia y explicó cómo la combate en la Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó del foro organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) denominado “Clima de Negocios en Ciudades: acciones y buenas prácticas para el desarrollo local”, donde criticó a la burocracia y destacó los trabajos que se han realizado en el municipio para impulsar las inversiones.

Durante su presentación, Suarez destacó la importancia que tienen los municipios para generar condiciones favorables para la actividad privada. En contrapartida, arremetió contra las trabas administrativas que atentan contra la proliferación de los negocios: “La burocracia no es un simple trámite: es una barrera de entrada real que castiga al que se anima a emprender”, sentenció.

Foto: Ciudad de Mendoza.

En ese marco, detalló algunas de las políticas aplicadas en la Ciudad de Mendoza para reducir tiempos administrativos, transparentar información pública y simplificar habilitaciones comerciales y permisos de obra. Entre las medidas mencionadas, el intendente destacó la creación de un portal de inversiones con indicadores abiertos, la digitalización y simplificación de trámites y la eliminación de 58 tasas municipales vinculadas a habilitaciones comerciales, certificados y permisos de construcción.

Además, Suarez remarcó la importancia de articular políticas entre el Estado, el sector privado y organismos técnicos para avanzar en procesos sostenidos de modernización. “La clave estuvo en construir una alianza virtuosa entre lo público, lo privado y el conocimiento técnico, con un mismo norte y con la evidencia como brújula”, concluyó.

El documento presentado por CIPPEC junto al municipio

En el marco del encuentro, CIPPEC presentó un documento de trabajo titulado “Clima de negocios en ciudades: marco conceptual, indicadores y buenas prácticas para la acción local”, el cual fue elaborado junto al municipio de Capital y el Consejo Empresario Mendocino.

Foto: Ciudad de Mendoza.

El trabajo contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyo de Banco Galicia, y tuvo como objetivo impulsar herramientas para mejorar los entornos regulatorios y promover condiciones más previsibles para el desarrollo económico local.