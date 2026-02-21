Ulpiano Suárez anticipó un line-up de lujo para el festejo de la Arístides 2026

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que el jueves 5 de marzo, desde las 17, se realizará el festejo por el aniversario de la Arístides Villanueva con un gran festival cultural al aire libre y entrada gratuita.
El intendente Ulpiano Suarez presentó oficialmente el line-up y destacó que el evento se ha consolidado como uno de los encuentros urbanos más convocantes de la Ciudad, reuniendo a vecinos y turistas en torno a la música y la cultura.
Escenario Andes Origen (rock y pop)
El número central será Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual.
También se presentarán:
- Demorados, banda mendocina de pop, rock e indie que mostrará su álbum debut.
- Esperanzah, cantante y compositora local que fusiona R&B, soul, boleros y flamenco.
- DJ Aka Delicia, quien cerrará el escenario con un set dinámico.
Escenario Sernova (electrónica)
En el espacio dedicado a la música electrónica estarán:
- Valentina Chaves, referente mendocina del Progressive y Deep House.
- Puna, proyecto que combina sonidos autóctonos con electrónica downtempo y deeptech orgánico.
- Ezequiel Arias, DJ argentino con trayectoria internacional dentro del Progressive House.
El evento es fruto de una articulación público-privada con el acompañamiento de Andes Origen y Sernova, junto a distintas empresas patrocinadoras. La producción general estará a cargo de Nero Producciones.