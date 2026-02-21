Ulpiano Suárez anticipó un line-up de lujo para el festejo de la Arístides 2026

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que el jueves 5 de marzo, desde las 17, se realizará el festejo por el aniversario de la Arístides Villanueva con un gran festival cultural al aire libre y entrada gratuita.

El intendente Ulpiano Suarez presentó oficialmente el line-up y destacó que el evento se ha consolidado como uno de los encuentros urbanos más convocantes de la Ciudad, reuniendo a vecinos y turistas en torno a la música y la cultura.

Escenario Andes Origen (rock y pop)

El número central será Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual.

También se presentarán:

Demorados , banda mendocina de pop, rock e indie que mostrará su álbum debut.

, banda mendocina de pop, rock e indie que mostrará su álbum debut. Esperanzah , cantante y compositora local que fusiona R&B, soul, boleros y flamenco.

, cantante y compositora local que fusiona R&B, soul, boleros y flamenco. DJ Aka Delicia, quien cerrará el escenario con un set dinámico.

Escenario Sernova (electrónica)

En el espacio dedicado a la música electrónica estarán:

Valentina Chaves , referente mendocina del Progressive y Deep House.

, referente mendocina del Progressive y Deep House. Puna , proyecto que combina sonidos autóctonos con electrónica downtempo y deeptech orgánico.

, proyecto que combina sonidos autóctonos con electrónica downtempo y deeptech orgánico. Ezequiel Arias, DJ argentino con trayectoria internacional dentro del Progressive House.

El evento es fruto de una articulación público-privada con el acompañamiento de Andes Origen y Sernova, junto a distintas empresas patrocinadoras. La producción general estará a cargo de Nero Producciones.