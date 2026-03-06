Ulpiano Suárez abrió un encuentro de municipios turísticos

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó este jueves la apertura del 30° Encuentro de Municipios Turísticos, acompañado por el presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini. El encuentro, que se desarrolla este 5 y 6 de marzo en la capital mendocina, reúne a representantes de más de 100 destinos turísticos del país que integran la Red Federal de Municipios Turísticos.

La iniciativa busca promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales, fortalecer el trabajo conjunto y proyectar políticas públicas orientadas al desarrollo de la actividad en cada territorio.

Durante la apertura, Ulpiano Suarez remarcó la importancia de generar espacios de articulación entre municipios y destacó el rol estratégico del turismo en las economías locales. “Es muy valioso tomarse este tiempo para compartir buenas prácticas y dialogar con una visión colectiva sobre el turismo, una actividad clave para el desarrollo de nuestras economías locales y para la generación de empleo”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal subrayó también la capacidad de los gobiernos locales para impulsar políticas que favorezcan la inversión y el crecimiento del sector. “Los intendentes quizás no tengamos herramientas sobre la macroeconomía, pero sí podemos hacer mucho para potenciar la actividad económica en nuestras ciudades, simplificando normativas, facilitando habilitaciones y trabajando en articulación con el sector privado”, afirmó.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la firma de la “Carta Compromiso con el Turismo Sostenible”, mediante la cual la Ciudad de Mendoza inició formalmente el proceso para obtener la certificación internacional Biosphere.

Con esta iniciativa, la capital mendocina se incorporó a la comunidad global de destinos turísticos sostenibles, consolidando el trabajo que se desarrolla a través del programa Transformando el Futuro.

Ulpiano Suarez destacó además el peso que tiene la actividad turística en la economía local. “Nuestra Ciudad es muy pequeña en superficie, pero aporta cerca del 19% del Producto Bruto de Mendoza y el turismo tiene un lugar preponderante en ese desarrollo, generando miles de puestos de trabajo vinculados a la hotelería y la gastronomía”, señaló.