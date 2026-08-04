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Traslado en helicóptero por quemaduras 3
De San Rafael a Ciudad

Tuvo una crisis convulsiva, cayó sobre un brasero y sufrió quemaduras graves: fue trasladada en helicóptero hasta el hospital

La mujer, de 40 años, fue derivada desde el Hospital Schestakow al Lagomaggiore tras sufrir lesiones con compromiso de la vía aérea.

Una mujer de 40 años con quemaduras graves debió ser trasladada este lunes en el helicóptero Halcón III desde el Hospital Schestakow, de San Rafael, hasta el Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza.

Según el reporte oficial, la paciente sufrió una crisis convulsiva vinculada a un antecedente de epilepsia. Durante el episodio cayó sobre un brasero mientras permanecía inconsciente y sufrió quemaduras en la cabeza, con compromiso de la vía aérea.

Debido a la gravedad del cuadro, los médicos la asistieron con ventilación mecánica, sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Tras ser evaluada por el servicio de Cirugía, resolvieron su derivación urgente a un centro especializado en el tratamiento de pacientes con quemaduras.

Foto: Policía de Mendoza.

Así fue el operativo aéreo

El traslado fue realizado por el helicóptero Halcón III (EC-145), que despegó desde San Rafael y aterrizó a las 19:55 en la Base Cóndor, en el Gran Mendoza.

Desde ese lugar, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) completó el traslado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde la paciente continuará con su tratamiento.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó a través de sus redes sociales el trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y el sistema de salud, lo que permitió concretar la derivación para garantizar una atención de mayor complejidad.

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