Turistas varados en la Laguna del Diamante, contaron su versión sobre el rescate. Expresaron que Gendarmería «llegó para la foto», y que los que realmente ayudaron fueron Guardaparques y Vialidad. Además expusieron la falta de infraestructura en la zona. «Excelente atención de parte de ellos, no así la infraestructura donde nos alojaron, era un container sin agua, sin luz, sin calefacción, mis hijos durmieron ahí con 17 grados bajo cero».

Una de las turistas es Dora Torres, quien relató lo sucedido: “Nosotros salimos el jueves a la mañana y llegamos al mediodía a la laguna, en Alvarado nos dijeron que podíamos pasar porque recién el viernes estaba pronosticada la tormenta. De acuerdo a algunos pronósticos internacionales la tormenta estaba pronosticada para el viernes en la mañana, no para el viernes en la noche como nos informaron, pero nosotros confiamos y pasamos» contó en una entrevista con Canal 9.

Quejas por la falta de infraestructura y refugios

“Llegamos el jueves y el viernes en la mañana, a las 7, cuando nos despertamos descubrimos que estaba todo, que estaba empezando a nevar. En 10 minutos desarmamos las carpas, cargamos las camionetas y salimos.

“Iba con mis hijos, uno menor y el otro de 30 años, y dos amigos de mi hijos mayor. Éramos cinco y habíamos decidido acampar una noche y al otro día partir al mediodía del viernes, pero salimos a las 7 y a 8 kilómetros del destacamento de Guardaparques se empezó a complicar, viento blanco y se nos atascó la camioneta y recibimos ayuda del equipo de Guardaparques, excelente atención de parte de ellos, no así la infraestructura donde nos alojaron, era un container sin agua, sin luz, sin calefacción, mis hijos durmieron ahí con 17 grados bajo cero. No hay infraestructura, el Estado no se preocupa por esas cosas pero no nos faltó alimentos, pero pasamos mucho frío.

“Nosotros somos de Godoy Cruz. Dejamos la camioneta varada porque ellos nos dijeron que nos fuéramos ya porque se venía la tormenta. Nos salvaron la vida porque habían solicitado la ayuda de Gendarmería, Gendarmería nunca contestó, no nos ayudaron en ningún momento, quiero dejar en claro que Gendarmería llegó el miércoles al mediodía para la foto, ese día llego un camión de Gendarmería para la foto del noticiero.

“En el destacamento de Guardaparques también había una pareja alojada y nosotros estábamos en el container. Yo fui a dormir en el refugio a pedido de mi hijo, y de muy buena disposición me dejaron dormir ahí, y mis hijos durmieron en el container.

“Felicito a los guardaparques de Laguna del Diamante y a los héroes de Vialidad que fueron los que despejaron el camino. Quiero dejar en claro, que el gobierno se tiene que hacer más presente en tener estas situaciones respecto a los refugios”.