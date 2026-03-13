Turismo: un distrito de Luján recibió una prestigiosa distinción

El distrito de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, fue reconocido como el segundo destino más hospitalario de Argentina en los Traveller Review Awards 2026, una distinción otorgada por la plataforma internacional Booking.com a partir de millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo.

El reconocimiento forma parte de la 14ª edición de estos premios, que destacan a las comunidades que ofrecen experiencias de hospitalidad sobresalientes para quienes visitan sus destinos. En el ranking nacional, el primer lugar fue para San Martín de los Andes, mientras que Chacras de Coria se ubicó en el segundo puesto, consolidándose como uno de los lugares mejor valorados del país por la calidad del servicio y la atención brindada por sus prestadores turísticos.

El listado de destinos más hospitalarios se completa con Villa Yacanto, Godoy Cruz, Junín, Olavarría, Lago Puelo, Mar de las Pampas y Cachi.

Los Traveller Review Awards se elaboran a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de usuarios de la plataforma, que evalúan sus experiencias de alojamiento y servicio. En el caso de las ciudades, el ranking se define según la proporción de propiedades premiadas dentro de cada destino.

La distinción vuelve a posicionar a Chacras de Coria como uno de los lugares más elegidos para alojarse en Mendoza. Su identidad turística, la oferta gastronómica y vitivinícola y la calidad del servicio brindado por la comunidad local son algunos de los aspectos más valorados por los visitantes.

Desde el municipio destacaron que el reconocimiento refleja el trabajo del sector turístico y el impulso que la gestión del intendente Esteban Allasino busca consolidar en materia de hospitalidad y experiencia para quienes visitan el departamento.